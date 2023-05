GROSSO: "giugno pazzo? E' possibile ma..."

Il tempo cambia scenografia con molta pigrizia, ma quando lo fa tende a mantenere la configurazione e l'assetto che ha raggiunto per diverso tempo, mettendo in risalto un'anomalia e spesso estremizzandola.



Quindi se è piovuto oggi è facile che piova anche domani, se l'anticiclone è sbilanciato tenderà a rimanerlo per diverso tempo ed è quello che sta accadendo.

La cosa abbastanza sorprendente è che tra due anticicloni che pretendono di dettar legge sul Continente (l'anticiclone europeo e quello africano) si inserisca spesso aria fresca da est, pronta a rinnovare l'instabilità su diverse zone del Paese.



Ci sarà poi dai primi di giugno anche una nuova fase di instabilità, questa volta caratterizzata da correnti umide sud occidentali, che favoriranno ancora le precipitazioni, specie al nord e al centro questa volta.



Una configurazione del genere potrebbe persistere per tutta la prima decade di giugno con temperature a tratti estive, a tratti un po' meno.

Non abbiamo però la certezza che possa proseguire così incerto anche il resto del mese, perchè di colpo un'anomalia può anche concludersi come è cominciata e i modelli individuare l'arrivo deciso dell'anticiclone e dell'estate piena.

Certo le proiezioni del modello europeo ci hanno detto che giugno, pur risultando alla fine caratterizzato da temperature leggermente sopra la media, vedrà molte più precipitazioni del normale, ma un conto è la proiezione, l'altra è la realtà.



Vediamo comunque la doppia situazione instabile che vivremo tra martedì 30 maggio e giovedì 1° giugno e poi quella da sabato 3 fino al...10 del mese? Mah!

A livello termico il passaggio di continui impulsi instabili manterrà i valori nella norma o leggermente al di sotto di essa, dapprima al sud, poi soprattutto al nord e al centro, mentre scostamenti positivi prolungati dalla norma si osserveranno sul nord-ovest del Continente, così come sulla Scandinavia e l'est europeo seguiterà a fare decisamente fresco. Sorprendono però i valori sotto la norma sul nord Africa, segnale di un'anomalia evidente:

Attenzione però a non giudicare subito giugno prima ancora di cominciare a viverlo...