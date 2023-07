GROSSO: "CALDO anche estremo? Non per tutti e con TEMPORALI FREQUENTI su..."

Al centro-sud sta indubbiamente arrivando un periodo di gran caldo, a tratti estremo, abbastanza prolungato, con le temperature che a 1500m tra questa e la prossima settimana potrebbero portarsi da 24 a 28°C, valori che al suolo corrisponderebbero a punte di 40°C su diverse località di pianura interna, addirittura di 45°C sulle zone interne sarde e sicule.

Sono lontani del resto i tempi in cui queste ondate di calore africano si risolvevano in pochi giorni, adesso insistono per parecchio tempo, anche intere settimane, specie al centro-sud, mentre al nord quest'anno la situazione sembra decisamente differente.



Nel nord Europa e sul Regno Unito sembra peraltro già autunno, con valori a 1500m tra 4 e 8°C e addirittura freddo in Islanda. Nei prossimi giorni tale situazione persisterà e refoli freschi riusciranno a raggiungere il nostro settentrione, favorendovi temporali anche molto intensi e violenti tra mercoledì sera 12 luglio e venerdì 14 luglio.

Lo vediamo molto bene in questa mappa prevista per la mattinata di giovedì 13 luglio:

Il settentrione resterà infatti vulnerabile a tratti all'inserimento delle correnti atlantiche, e dopo un temporaneo rialzo termico previsto tra sabato 15 e lunedì 17 luglio, come vediamo da questa mappa prevista a 1500m proprio per quest'ultima giornata, le cose cambieranno di nuovo:

La calura tremenda che vediamo al centro-sud, pur accompagnati da qualche annuvolamento stratiforme, andrà avanti sino a mercoledì 19, poi un altro cavo d'onda temporalesco colpirà il nord e, dietro ad esso, finalmente, il Maestrale dovrebbe ridimensionare la calura ovunque, come si vede dalla sequenza qui sotto, prima la mappa sinottica, poi quella termica prevista per giovedì 20 luglio, dove si vede l'attenuazione del caldo estremo ovunque, con ritorno ad una sorta di normalità, quanto temporanea si vedrà, del resto sono milioni gli italiani che desiderano questo tipo di caldo in estate, per cui chi lo ama se lo goda:-)

RIASSUMENDO:

Al nord caldo intenso sino a 37°C sino a mercoledì 12 luglio, poi temporali su alte e medie pianure e zone alpine con qualche sconfinamento più a sud, e meno caldo sino a venerdì 14 luglio. Poi di nuovo caldo da domenica 16 a martedì 18 luglio, poi ancora temporali possibili e un po' meno caldo.



Al centro e al sud sole e caldo intenso per tutta la settimana, qualche isolato temporale tra giovedì e venerdì lungo l'Appennino toscano e marchigiano, punte di 40°C e localmente anche superiori sulle zone interne sarde. Da lunedì 17 anche sulla Sicilia e le zone interne peninsulari. Da mercoledì 19 in poi meno caldo per venti di Maestrale ma con scarso rischio di fenomeni rilevanti.