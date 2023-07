GROSSO: "apprensione per altri PERICOLOSI TEMPORALI al nord ma da agosto rischi per..."

REDAZIONE: si avvicinano situazioni temporalesche pericolose al nord, questa volta non solo al nord-est...

GROSSO: si perchè questa volta non si tratterà più di infiltrazioni di aria fresca che colpiscono essenzialmente laddove l'arco alpino è più basso, cioè sul Triveneto, ma sarà un cavo d'onda più marcato a coinvolgere anche gran parte della Lombardia e il Piemonte orientale con temporali violenti, specie quelli previsti nella prossima notte, quando ancora risulteranno attivi contrasti particolarmente marcati tra l'aria più fresca in sfondamento dall'Atlantico e quella bollente ancora presente sul catino padano.

REDAZIONE: questi temporali si ripresenteranno ancora da qui alla fine di luglio?

GROSSO: per il nord e marginalmente anche per il centro dovrebbero riproporsi tra martedì 25 e mercoledì 26, in seno all'altro passaggio temporalesco significativo.



REDAZIONE: e ci sarà anche un ridimensionamento termico che potrà raggiungere il sud?

GROSSO: dopo un ultimo picco di caldo, atteso proprio tra lunedì 24 e martedì 25 luglio, da mercoledì 26 una temporanea rotazione dei venti a Maestrale favorirà un modesto calo dei valori anche al sud, ma senza piogge.



REDAZIONE: oltre a questo passaggio ne sono previsti altri entro fine mese o sarà l'ultimo?

GROSSO: sarà probabilmente l'ultimo, perchè il successivo è previsto per i primi giorni di agosto, ma in questa occasione non è escluso che si formi una goccia fredda che vada poi ad interessare anche il centro-sud, chiudendo un po' questa parentesi di correnti occidentali e ridimensionando il caldo, ovviamente però è solo un'ipotesi.



REDAZIONE: c'è dunque la possibilità che in agosto ci possa essere un reset barico e il caldo possa raggiungere anche il nord Europa, cambiando la disposizione delle correnti anche in Italia?

GROSSO: si, sembra la grande novità di queste ore, ma è da confermare. Ovviamente se l'anticiclone salisse verso la Scandinavia, il mese di agosto sull'Italia potrebbe essere molto diverso da luglio, a quel punto potrebbe essere il centro-sud l'area più coinvolta dall'instabilità, cosi come accaduto spesso durante le ultime estati, pur in un contesto sempre caldo o molto caldo.



REDAZIONE: l'agosto ci dice qualcosa su che autunno sarà?

GROSSO: quasi sempre NO, quando l'agosto è stato instabile, all'improvviso da settembre nel passato è spesso subentrato un periodo secchissimo e caldo, al contrario dopo un agosto caldissimo, in qualche occasione settembre ha compensato con frequenti temporali, ma è impossibile stabilire in piena estate quale potrebbe essere l'andamento autunnale.



REDAZIONE: ma potrà tornare a breve una siccità severa?

GROSSO: non nell'immediato. Anche un agosto secco adesso non dovrebbe farci preoccupare più di tempo, l'autunno è comunque alleato della pioggia, poca o tanta che sia e con un Mediterraneo ormai sempre bollente e reattivo, il carburante per i temporali non mancherà.