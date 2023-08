GRANDE ESTATE: ci siamo, c'è la DATA della CRISI...

Non basta il sole alto nel cielo per portare caldo, l'ondata di calore intensa arriva perchè affluisce aria calda dal nord Africa e per la forza dell'anticiclone, che avvita e comprime l'aria al suolo riscaldandola.



Questa fase di grande calura, anche in un periodo in cui ci si aspetterebbe una attenuazione dei picchi termici più estremi, è dovuta dunque ad entrambi questi fattori e la fase culminante del caldo la si prevede intorno a martedì 22 o mercoledì 23, poi l'anticiclone mostrerà segni di cedimento.



Si nota infatti la possibile formazione di una goccia fredda in quota sul meridione entro giovedì 24 agosto con i primi temporali, in estensione anche verso il resto d'Italia da venerdì 25 agosto.



Sarà però nel week-end 26-27 agosto e nei giorni successivi che si prevede un cedimento più vistoso della "muraglia" anticiclonica e l'arrivo di temporali importanti al nord e in parte anche al centro-sud con conseguente calo delle temperature.

La mappa qui sotto evidenzia proprio questo momento:

L'inserimento di queste correnti fresche nord-atlantiche metterà fine alla grande calura , ma non potrà certo impedire all'anticiclone di tornare in scena a settembre con un altro periodo soleggiato con caldo moderato, se costui si inserisse nel Mediterraneo.

Tuttavia anche l'analisi, per la verità, ancora in fase embrionale, per i primi giorni di settembre, evidenzia la persistenza di correnti occidentali tese, fresche e spesso instabili:

Un'evoluzione del genere ovviamente sarebbe una manna, perchè assicurerebbe quelle precipitazioni settembrine sponsorizzate dall'Atlantico che negli ultimi anni sono sovente mancate.



Intanto cominciate a segnarvi le date dello STOP definitivo alle calure eccessive, sull'evoluzione successiva seguiranno approfondimenti.