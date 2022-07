GRANDE CALDO: "sempre più in alto", ma non è uno spot televisivo...

Brutte notizie per la nostra Penisola. Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio si spingerà sempre più in alto, parafrasando un vecchio e simpatico spot televisivo. Peccato che di simpatico in questo caso non ci sia proprio niente.

Sull'Italia farà ancora più caldo ed i 40° saranno a portata di mano su diverse regioni. Anche le aree del medio-basso Adriatico e il meridione, fin'ora risparmiate da questa feroce ondata bollente, vedranno salire i termometri a seguito dello smorzamento delle benefiche correnti da nord-ovest.

Pochi, anzi, pochissimi i temporali e limitati al profondo arco alpino. Forse sabato pomeriggio qualche temporale potrà scendere in pianura, ma è tutto da verificare.

Iniziamo con le temperature al suolo previste sul nostro Paese questo pomeriggio attorno alle ore 16:

Punte di 36-37° al nord e sul Tirreno, ma in alcuni casi i valori potrebbero essere ancora più elevati specie tra Liguria e Toscana. Punte di 37° anche in Sardegna e temperature in progressivo aumento anche al sud, stante l'attenuazione delle correnti settentrionali.

Anche oggi possiamo omettere la mappa del soleggiamento in quanto il sole sarà spietato su tutta la Penisola, a parte qualche temporale nel pomeriggio-sera sull'arco alpino.

Per domani, giovedi 21 luglio, il quadro termico in Italia sarà ancora più critico:

Punte di 38-40° saranno possibili al nord, specie tra basso Veneto ed Emilia Romagna. 37-38° anche nelle aree interne del centro ed ulteriore aumento termico al sud con punte di 36° sulla bassa Lucania. Nessun cambiamento dal punto di vista atmosferico con sole sempre accecante su tutta l'Italia a parte qualche temporale sulle Alpi.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località