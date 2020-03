Gran sole: ce lo godremo da casa! Cambiamenti solo verso il fine settimana...

SITUAZIONE: una zona di alta pressione sta progressivamente invadendo il territorio e regalerà giornate soleggiate e nel complesso miti sull'insieme del Paese, peccato che lo si viva in un periodo di emergenza generale, che una volta di più mette a nudo la nostra estrema fragilità. Qui la situazione sulle piste abbandonate del passo Pordoi, sino a 8 giorni fa, straboccanti di sciatori:

Tutta l'Europa gradualmente ci sta mostrando scenari da film catastrofico o da saggi che contemplavano un "mondo senza di noi", cosi ecco Madrid nell'ora di punta di questa mattina:

Risveglio soleggiato anche nella deserta Piazza di Spagna a Roma, ai piedi della famosa scalinata che conduce alla chiesa di Trinità dei Monti:

Immagini che ricorderemo a lungo, anche quando usciremo da questo terribile incubo. Lo scenario è identico anche a Milano, Torino, Firenze, Venezia e in quasi tutte le città italiane.



EVOLUZIONE: l'alta pressione si indebolirà da giovedì, quando probabilmente sperimenteremo un'accentuazione delle condizioni di instabilità nelle ore pomeridiane e principalmente a ridosso dei rilievi con annessi brevi rovesci.



FINE SETTIMANA: sarà però nel week-end che, con la distensione degli anticicloni verso nord, il tempo potrebbe prendere una piega ben più movimentata alle nostre latitudini, con rientro di aria più fredda da est ad interagire con una depressione sull'ovest del Continente; questo non solo potrebbe determinare conseguenze instabili ma anche una graduale ma sempre più significativa flessione delle temperature, seguite tutti gli aggiornamenti! Qui sotto la carta del modello europeo prevista per domenica 22 marzo, che evidenzia l'instaurarsi di venti orientali sull'Italia:

OGGI: ben soleggiato dalle Alpi alla Sicilia, salvo addensamenti residui sul basso Adriatico e velature sulla Sardegna. Temperature massime in rialzo di 2-3°C ma mattinata ancora frizzante, specie al nord e al centro.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------