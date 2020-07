Giornata INSTABILE sull'Italia: TEMPORALI su molte regioni

L'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina risulta molto interessante:

Ci mostra un attivo fronte freddo collegato ad una depressione centrata sulla Polonia. La coda del sistema frontale sta entrando in queste ore sul nord-est italiano, determinando temporali tra il basso Veneto, la Romagna e le Marche. Sul resto d'Italia il tempo è ancora buono anche se sono presenti addensamenti qua e la al meridione.

Nelle prossime ore la perturbazione avrà un'azione "di maglio" sull'Italia, spostandosi rapidamente verso sud-est. Al suo transito sono da attendersi temporali anche di forte intensità soprattutto nelle aree interne del centro e lungo il versante adriatico con inevitabili cali della temperatura.

Per avere un quadro più attendibile dei temporali previsti oggi in Italia, diamo un'occhiata alla sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 20 di questa sera:

I temporali che al momento stanno interessando il nord-est si propagheranno a tutto il centro e a parte del meridione peninsulare, specie nel pomeriggio. Temporali intensi sono attesi tra le Marche, l'Abruzzo, il Molise e le zone interne del Lazio dove sono attese grandinate e colpi di vento.

Più marginale l'interessamento del nord-ovest, con qualche temporale isolato tra Liguria e Alpi Marittime. Fenomeni invece assenti sulle due Isole Maggiori.

Temperature in incipiente calo ed ingresso di venti freschi da nord-est (frecce blu) al seguito della linea temporalesca.

Diamo un cenno anche alla giornata di domani, sabato 18 luglio: ancora qualche temporale al nord-ovest e sul Tirreno, per il resto situazione in miglioramento con belle schiarite. Ventilazione gradevole da nord-est, non farà caldo.

