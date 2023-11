Giornata di MALTEMPO e all'orizzonte si profila una nuova MINACCIA

Le cronache si occuperanno di quello che ieri sera è successo su alcune aree della Toscana, per via di un temporale autorigenerante che ha scaricato oltre 200mm di pioggia in poche ore. Inevitabili gli allagamenti ed i danni.

Noi siamo sempre a prua per scrutare l'orizzonte, che questa mattina si presenta ancora tempestoso; vi sarà probabilmente una breve pausa tra la prossima notte e la mattinata di domani, ma già dal pomeriggio del sabato il tempo dovrebbe ripeggiorare al nord e sulla Toscana con nuovi rovesci e vento forte.

Vediamo subito l'immagine satellitare in movimento che ci mostra l'evoluzione dell'intensa perturbazione collegata alla parte terminale della tempesta Ciaran che ha sconvolto mezza Europa:

La parte intensa sta evolvendo verso levante, ma è seguita da una retroguardia che sta determinando rovesci al nord accompagnati da vento forte. Notate l'aria fredda di matrice nord atlantica in ingresso dal Golfo di Biscaglia che ha fatto scendere la quota neve sulle Alpi durante la notte. In alto a sinistra, in oceano, si nota già la parte più avanzata della perturbazione che nella serata di domani darà luogo ad un nuovo peggioramento al nord e sulla Toscana.

Occupiamoci adesso del tempo odierno con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 4 novembre:

Rovesci al nord, ma in attenuazione e spostamento verso est nell'arco della giornata con schiarite da ovest. Rovesci ancora possibili lungo il versante tirrenico, le aree interne, la Sardegna occidentale e la Sicilia. Asciutto invece il versante adriatico e ionico. MASSIMA ATTENZIONE ai venti forti tra ovest e sud-ovest con mareggiate lungo le coste esposte. In serata si prevede comunque una generale attenuazione dei fenomeni e del vento.

Quadro termico finalmente in calo stante l'ingresso dell'aria nord atlantica. Queste le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori molto freschi al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale. Ancora mite all'estremo sud con punte di 24° sulla Sicilia orientale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domani, sabato 4 novembre:

Residui rovesci sul basso Tirreno ed in Sicilia al mattino, in attenuazione, poi breve pausa. Tra il pomeriggio e la serata ripeggiora al nord e sulla Toscana con piogge e vento forte. Temperature stabili.

