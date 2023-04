GELO PRIMAVERILE, in attesa di una nuova PERTURBAZIONE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare per commentare il tempo presente a scala europea:

Le regioni meridionali sono ancora interessate da rovesci legati alla circolazione fredda in allontanamento verso levante. Su tutte le altre regioni abbiamo invece una mattinata fredda e serena, con frequenti gelate che stanno causando problemi alla flora già in assetto primaverile. Un classico di questi ultimi anni. Sulla Francia è visibile la nuova perturbazione che domani bagnerà con un po' di pioggia benedetta alcuni settori dell'Italia settentrionale.

Andiamo con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 6 aprile ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Ancora rovesci al sud con neve oltre i 700-800 metri, ma in via di attenuazione nell'arco della giornata. Su tutte le altre regioni tempo stabile a parte un aumento delle nubi al nord-ovest senza conseguenze.

Clima ancora freddo e ventoso al sud, leggermente più mite sulle altre regioni. Ecco il quadro delle temperature massime previste per le ore 16 di questo pomeriggio in Italia:

Ancora freddo nelle aree interne appenniniche del centro e del meridione. Altrove lieve rialzo termico rispetto alla giornata di ieri con punte di 17° sulla Sardegna meridionale.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domani, venerdi 7 aprile:

Preziosi rovesci tra basso Piemonte, bassa Lombardia, Liguria, in estensione anche alla Toscana in giornata, con neve sopra i 1300-1500 metri. Scarse le piogge sul resto del settentrione anche se qualcosina si dovrebbe vedere. Temperature in calo al nord sotto le precipitazioni, in aumento invece al centro e al meridione.

