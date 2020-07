FRUSTATA TEMPORALESCA in arrivo su alcuni settori del nord

Davvero spettacolare l'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina a scala europea:

Il fronte freddo taglia come una lama nel burro l'Europa centrale e si sta addossando in queste ore all'arco alpino. Sta già determinando temporali anche intensi a nord delle Alpi che ora iniziano a filtrare anche sui nostri versanti, specie al nord-est.

Si tratterà di una perturbazione veloce che darà origine a temporali anche intensi e sarà seguita da un calo delle temperature specie al nord e al centro.

Per maggiore chiarezza sulla ripartizione dei fenomeni, ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domattina, domenica 12 luglio, secondo il modello americano:

Massima attenzione nel pomeriggio e la serata odierni tra il Veneto, il Friuli, il Trentino e parte dell'Emilia Romagna. Qui sono attesi fenomeni intensi, localmente accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Ad eccezione della Liguria che non avrà fenomeni, qualche temporale si farà vedere anche sul resto del nord e nelle aree interne del centro, specie tra Lazio e Abruzzo, con locali sconfinamenti verso il versante adriatico. Su tutte le altre regioni l'egemonia del solleone verrà solo in parte violata da addensamenti in transito, ma non forieri di pioggia.

Temperature in incipiente calo al nord sotto i temporali più forti, ancora stazionaria altrove.

Un cenno anche alla giornata di domani, domenica 12 luglio: a parte qualche rovescio sulle Alpi occidentali e nelle aree interne del centro, il tempo tornerà buono quasi ovunque, ma con caldo ovunque più sopportabile.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI