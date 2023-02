FRUSTATA INVERNALE su diverse regioni...e il Mediterraneo risponde con una DEPRESSIONE

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo o nevicando in queste ultime ore:

Notiamo le ultime nevicate sul nord-ovest, ma in via di attenuazione. Ancora precipitazioni tra Romagna e Marche, unitamente ad alcune aree del centro ed in Sicilia, dove sono in atto anche temporali.

La depressione che ci sta interessando continuerà a roteare su se stessa per alcuni giorni, facendo permanere l'instabilità su gran parte della nostra Penisola. Le temperature invece tenderanno lentamente ad edulcorarsi al nord, mentre resteranno piuttosto miti sulle altre regioni.

Andiamo con ordine: la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, martedi 28 febbraio:

Residue nevicate questa mattina sul nord-ovest, ma in attenuazione in giornata. Qualche nevicata sopra i 500 metri ancora possibile tra Romagna e Marche; rovesci nei pressi della Corsica e della Sardegna, nonchè sulle estreme regioni meridionali ed in parte anche nel Lazio. Su tutte le altre regioni tempo asciutto.

Questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Freddo al nord-ovest con valori anche sotto i 5°; abbastanza freddo anche al nord-est e nelle aree interne del centro. Mite invece nel resto d'Italia con punte di 17° sulla Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata di domani, martedi 28 febbraio:

Al nord, sulla Toscana e sull'Umbria tempo asciutto. Rovesci anche intensi tra la Corsica e la Sardegna, in estensione al medio versante tirrenico in giornata. Temperature in lieve aumento al nord, stazionarie altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località