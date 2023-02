FREDDO, VENTO e NEVE: ultimi giorni di febbraio scoppiettanti, che mappe!

L'inverno tornerà all'attacco nel corso della terza decade di febbraio. Il modello americano ne è convinto e si sta trascinando dietro anche gli altri due "tenori": quello canadese e quello europeo.



L'ipotesi più gettonata è quella di un anticiclone che si ritiri ad ovest del Continente e lasci spazio (pur in uno stretto pertugio) ad un affondo di correnti fredde settentrionali gelide, in grado di scavare al suolo depressioni cariche di pioggia e soprattutto neve, considerato il sensibile calo termico che verrebbe a realizzarsi.



Un maltempo che colpirebbe dapprima il nord e poi anche il resto del Paese, seguito da un ulteriore afflusso di aria fredda, che terrebbe in vita l'inverno vero ancora per diversi giorni.



Guardiamole allora queste carte "pazzerelle" che ci mostrano eventi degni di un inverno vero. Siamo a venerdì 24 febbraio:

Si nota l'affondo dell'aria artica marittima sulla Francia e la formazione di un minimo padano in movimento graduale verso sud-est, come vediamo nella mappa qui sotto:

Quando l'anticiclone si defila sul Regno Unito sull'Italia il tempo non è mai buono. A sostegno di queste mappe ce ne sono diverse altre, che evidenziano l'irruzione fredda e per una volta seguitano a disegnare minimi depressionari in grado di coinvolgere anche il settentrione, che nelle ultime settimane è stato sistematicamente saltato, così come l'alto e medio Tirreno:

Ma quanto sono attendibili queste carte? Ci sono anche mappe che non sposano questa linea di tendenza così marcatamente invernale? Si, ce ne sono diverse, ma in realtà nessuna ignora veramente questo tipo di configurazione, diciamo che la vedono smorzata, limitata a disturbi più modesti ed è pertanto inutile mostrarle, ma vanno tenute in debito conto per tracciare la cosiddetta "media degli scenari", che fa pensare ad una attendibilità attuale del 40%, quindi per nulla trascurabile.



RIASSUMENDO:

Fino a domenica 19 febbraio anticiclone protagonista quasi assoluto e clima diurno mite con tempo soleggiato e attendibilità del 99%.



Da lunedì 20 a martedì 21 febbraio possibile una prima temporanea flessione delle temperature, specie lungo il versante adriatico ma con scarsi riflessi in termini di precipitazioni e con annuvolamenti solo passeggeri. Attendibilità 55%



Da mercoledì 22 a giovedì 23 febbraio tempo nel complesso buono. Attendibilità 55%



Da venerdì 24 a fine mese: possibile fase invernale perturbata con pioggia, vento e neve a quote basse a partire dal settentrione. Attendibilità 40%.