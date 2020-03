FREDDO tardivo sull'Italia, NEVE in arrivo su medio e basso Adriatico

SITUAZIONE: una massa d'aria molto fredda per la stagione (sino a -12°C a 1500m) si sta portando, pur attenuata, dalla Russia sin sul Mediterraneo centrale. Essa ci raggiunge sottoforma di venti di Grecale sostenuti. Si tratta di aria polare continentale, piuttosto secca, che si umidifica transitando sull'Adriatico, generando poi qualche debole precipitazione nevosa a ridosso dell'Appennino abruzzese, marchigiano e molisano, nonché sul Gargano, cosi come su ovest Alpi. Sulla Sicilia è invece presente un corpo nuvoloso di origine afro-mediterranea che favorisce rovesci sparsi.



VORTICE FREDDO: a complicare le cose ci sarà l'arrivo da martedì l'arrivo, sempre da est, di un vortice freddo in quota, che accentuerà la tendenza a precipitazioni nevose tra medio Adriatico, nord Puglia e nord Lucania, come dimostra la sequenza che vi proponiamo sotto, dove si nota l'avvicinamento e lo sfondamento del vortice tra martedì e mercoledì:

Ecco le conseguenze precipitative: i rovesci di NEVE previsti per questa sera su Abruzzo, Molise e nord Puglia, prima carta, e quelli più estesi di martedì, seconda carta:

TEMPERATURE: l'area geografica maggiormente coinvolta dall'ondata di freddo sarà quella adriatica nella sua fase più cruda, come si vede dalla mappa termica a 1500m prevista per la prossima notte e poi per la notte su mercoledi:

EVOLUZIONE: tra mercoledì e giovedì la depressione al suolo che si originerà al sud determinerà la formazione di un vasto corpo nuvoloso all'origine di precipitazioni diffuse su tutto il centro e il sud. L'avvezione mite da sud est trasformerà le nevicate in pioggia anche lungo l'Adriatico. Il fronte proverà a risalire sino al settentrione nella giornata di giovedì e sembra possibile il coinvolgimento dell'Emilia-Romagna e del nord-est. Proprio sull'Emilia sono attese delle nevicate anche in pianura nella prima fase del peggioramento.



CONCLUSIONE della FASE PERTURBATA: venerdì il maltempo tornerà a coinvolgere solo il centro e il sud con piogge e un rialzo ulteriore delle temperature, mentre nel fine settimana è attesa una tregua del maltempo.



ALTRO PEGGIORAMENTO? Da verificare ancora l'esatta traiettoria di una nuova saccatura in discesa dal nord Europa e diretta verso il Mediterraneo per la giornata di lunedì 30 marzo. Seguite tutti gli aggiornamenti!

OGGI: al nord-ovest nuvoloso con sporadiche nevicate sui settori alpini anche a quote basse, asciutto in pianura, sereno sulla Liguria, ventoso da est e più freddo. Al nord-est sereno e ventoso. Al centro sereno sul Tirreno e la Sardegna, nuvoloso sul medio Adriatico con qualche debole nevicata possibile nel pomeriggio sull'Abruzzo anche in pianura, ventoso e freddo. Al sud instabile con rovesci in Sicilia, nuvoloso su Molise, nord Puglia, nord Lucania con brevi rovesci nevosi nel pomeriggio-sera, schiarite ma ventoso e freddo altrove.

