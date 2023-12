FREDDO ed un po' di NEVE in arrivo su alcune regioni italiane, vediamo quali...

L'Italia è alle prese con una perturbazione abbastanza debole che sta producendo alcuni rovesci concentrati essenzialmente al centro e al sud. Li vediamo dalla riflettività del radar che testimonia le piogge attualmente in atto sul nostro Paese.

Al nord la situazione è migliorata, ma gravano fitte nebbie su alcune aree della Pianura Padana. Il clima è ancora molto mite in attesa di una moderata discesa fredda che tra venerdi e sabato interesserà l'Italia, segnatamente il centro e il meridione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 15 dicembre:

Rovesci a macchia di leopardo saranno possibili su tutto il centro-sud, anche con qualche temporale. Al nord nebbie al mattino in via di dissolvimento nelle ore centrali della giornata ed assenza di fenomeni. Ultime nevicate sui settori alpini di confine, in via di attenuazione.

Quota neve in calo tra la notte e le prime ore di domani mattina in Abruzzo fino a 900-1000 metri, oltre i 1400-1600 metri la quota neve altrove. Ancora venti miti occidentali al centro e al sud, ma in rotazione a nord ad iniziare dai bacini settentrionali.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori in lieve aumento al nord-ovest, in calo sul resto d'Italia anche se si tratterà ancora di temperature miti. Segnaliamo punte di 19° sulla Sicilia e sulla Calabria Ionica.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di domani, venerdi 15 dicembre:

Correnti settentrionali sull'Italia e freddo in arrivo al centro e al sud, specie nelle aree interne e lungo il versante adriatico. Quota neve in calo su Abruzzo, Molise, Puglia Garganica e Lucania fino a 600-700 metri, 1000 metri sulla Sicilia settentrionale. Al nord dissoluzione della nebbia e giornata nel complesso soleggiata, limpida e non fredda.

