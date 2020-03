FORTE MALTEMPO in arrivo su gran parte d'Italia: NEVE a quote anche basse sulle Alpi, rovesci e venti forti

SITUAZIONE: finalmente una perturbazione vera ed intensa ad interrompere con forti nevicate sulle Alpi il lungo digiuno invernale. Il fronte coinvolgerà soprattutto il nord e il versante centrale tirrenico, Sardegna compresa, ma senza risparmiare entro martedì anche il resto del Paese.



Non mancheranno tra il pomeriggio e la serata odierna temporali su Liguria e Toscana, accumuli nevosi sino a 50cm in 24 ore sulle Alpi a 1500m con limite dei fiocchi sin sotto i 1000m, ma localmente anche sino al fondovalle su vallate del Piemonte, specie Ossola e Cuneese, alto Varesotto, fondovalle trentino ed altoatesino. Qui la sommatoria dei fenomeni prevista dal nostro modello sino alle ore 18 di oggi:

Qui i venti sostenuti previsti sino alle 18 di oggi con la componente sud occidentale sui mari di Ponente e quella orientale sul catino padano:

Qui la sommatoria delle nevicate previste sino alle 24 di oggi sul settore alpino:

Ed ecco i fenomeni previsti tra la serata odierna e la notte su martedì 3 marzo, dove si nota l'estensione delle precipitazioni al basso Tirreno e Sicilia e le prime schiarite indotte dal vento su molte aree del nord-ovest:

Qui la ventilazione attesa per la giornata di martedì 3 marzo sul nostro Paese; si nota l'ingresso del Maestrale e del Ponente:

EVOLUZIONE: martedì venti forti nord-occidentali o occidentali soffieranno su gran parte del Paese, rinnovando l'instabilità su estremo nord-est, Romagna, centro e sud con rovesci alternati a schiarite, ma non sarà finita qui.



IN SEGUITO: dopo una tregua temporanea, tra giovedì e venerdì, un'altra perturbazione dovrebbe coinvolgere rapidamente gran parte d'Italia, portando neve a quote ancora basse (ma non pianeggianti) sui rilievi del nord.

Spiccata variabilità nel fine settimana ed evoluzione molto incerta per la prossima. Seguite tutti gli aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------