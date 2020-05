FORTE INSTABILITA' al nord, coinvolto in parte anche il centro

SITUAZIONE: un sistema frontale collegato ad un vortice ciclonico interessa soprattutto il nord Italia e marginalmente le regioni centrali, originando piogge a carattere di rovescio, anche a sfondo temporalesco, localmente abbondanti. Nel contempo una massa d'aria fredda raggiungerà il centro Europa ma senza arrivare a coinvolgere le nostre regioni settentrionali. Qui le precipitazioni previste per la mattinata ed il pomeriggio odierno al nord secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: l'instabilità si rinnoverà nella giornata di martedì quando si innescheranno nuovi temporali sparsi al settentrione, più sporadici ed isolati sulle zone interne del centro, assenti al sud. Tra mercoledì e giovedì l'instabilità sarà ancora presente al nord, in particolare giovedì, quando si prevedono fenomeni più diffusi ed organizzati. Questa fase instabile al nord coinciderà invece con un afflusso di aria molto calda sulle regioni meridionali e calda su quelle centrali, come vediamo in questa carta termica prevista a 1500m dal nostro modello per giovedì 14 maggio:

ONDATA di CALDO: sarà più marcata su nord Sicilia e zone interne, lontane dal mare con punte anche superiori ai 32-33°C, tuttavia sarà anche di breve durata, perché nel fine settimana è previsto l'inserimento di aria molto più mite da WSW e poi da ovest, che ridimensionerà le temperature, pur non dando vita a risvolti instabili importanti, che pur sarebbero molto utili per portare preziose piogge tardo primaverili su queste zone.



OGGI: al nord nuvolosità irregolare, spesso compatta ed intensa, con rovesci sparsi e qualche temporale, alternato a qualche fugace schiarita. Nel pomeriggio fenomeni più intensi e continui a ridosso dei rilievi e sulla fascia pedemontana. Al centro nuvolosità variabile con rovesci sparsi, segnatamente in Toscana ma in queste prima ore possibili anche su Lazio ed Abruzzo. Al sud parziali addensamenti su Molise, Campania e nord Puglia ma con fenomeni sporadici, tendenza a miglioramento, Bello sul resto del sud. Temperature in calo al nord, specie nelle aree coinvolte dai fenomeni.

