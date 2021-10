Forte fase di MALTEMPO in arrivo su alcune regioni; rischio NUBIFRAGI

L'autunno muove le fila di un'intensa perturbazione che in queste ora si sta gettando a capofitto sul Mediterraneo occidentale. La vediamo nell'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Il settore di nord-ovest già da ieri è alle prese con fenomeni temporaleschi prefrontali che questa mattina si stanno incattivendo sulla Liguria di ponente, in modo particolare nelle zone interne di Savona.

Sulla Valle Bormida, nel savonese, è in atto un pericolosissimo temporale stazionario autorigenerante che sta dando accumuli già superiori a 200mm dalla mezzanoltte. Terremo sotto controllo la situazione nell'arco della giornata in quanto la stazionarietà del fenomeno preoccupa non poco.

La spinta sciroccale che precede il fronte sta determinando piogge intense anche sull'alto Piemonte e su alcune aree del Friuli. Le altre regioni sono in attesa a parte qualche rovescio di poco conto sulla media Toscana.

MASSIMA ATTENZIONE dunque nella giornata odierna, specie al nord-ovest. Queste sono le piogge previste fino alle ore 20 di questa sera:

RISCHIO NUBIFRAGI su alto Piemonte e Liguria! In queste aree le piogge cumulate potrebbero superare i 100mm nell'arco delle 24 ore con rischio anche di alluvioni lampo.

Temporali si faranno vedere anche tra la Corsica, il nord della Sardegna e in serata sulla Toscana. Qualche temporale anche sul Friuli, per il resto situazione di attesa con cieli lattiginosi e Scirocco sostenuto.

La perturbazione interesserà quasi tutta l'Italia nella giornata di domani, martedi 5 ottobre. Esamineremo il tutto nell'arco della mattinata; continuate pertanto a seguirci!

