FORNO ITALIA, ma al nord presto torneranno i TEMPORALI, poi...

Si va "a fuoco": una situazione pesante, che coinvolge peraltro quasi esclusivamente l'area mediterranea, dove l'anticiclone africano sta dando il "meglio" di sè con temperature roventi, che potrebbero persistere ad ondate e con questa intensità sino alla prima decade di agosto, soprattutto al centro e al sud.



Al nord questa configurazione barica non può considerarsi negativa, perchè su queste zone ad intervalli piove e anche tanto, segnatamente sul settore alpino, e seguiterà a farlo: è tutto verde al settentrione! A metà luglio non capitava da parecchio.



Del resto sull'Europa nord-occidentale e la Scandinavia è praticamente già autunno e si prevede che le depressioni insisteranno ancora su queste zone almeno sino alla fine del mese, portando piogge e temperature sotto le medie.

Il flusso da sud ovest coinvolgerà a tratti anche il nord come detto, spingendo temporali sin sulle pianure tra venerdì 21 e sabato 22 (ma anche prima), che smorzeranno la calura, attenuandola parzialmente anche al centro, molto meno al sud.



Sino a giovedì 20 invece la CALURA anche estrema comanderà pressochè ovunque, guardate le mappe a 1500m, che in pianura si traducono in valori compresi tra 35 e 43°C ed oltre, guardate le 20 di mercoledì:

Ed ecco i valori attesi per venerdì 21 luglio, quando invece al nord entrerà un cavo d'onda temporalesco:

Dovrebbe andare ancora un po' meglio domenica 23 luglio, quando temporaneamente le correnti dovrebbe ruotare da WNW, spingendo aria meno calda anche al meridione, tranne su Sicilia e Calabria:

Poi si aprono scenari un po' confusi: i modelli litigano sul potenziale guasto tra mercoledì 26 e giovedì 27, per il modello americano i temporali anche violenti ancora una volta si limiteranno al nord, lasciando il centro, ma segnatamente il sud nel forno più totale, con l'onda di calore più potente dell'estate e punte di 32°C a 1500m, come si vede qui sotto:

Per il modello canadese invece sarà tutta un'altra storia, con la saccatura pronta a sfondare almeno in parte sul Mediterraneo centrale e temporali diffusi tra nord e parte del centro con calo termico e nessun caldo estremo al sud:

Chi avrà ragione? Presto per dirlo, intanto state attenti a non prendervi addosso troppo caldo, anche se magari siete in vacanza...PRUDENZA! Intanto ecco gli accumuli di pioggia attesi sino a domenica 23 luglio con cumulate davvero rilevanti su alcune aree del Triveneto!