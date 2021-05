Fine settimana tranquillo, in attesa di un FORTE PEGGIORAMENTO!

Anche questa mattina spiamo il tempo in Europa ed in Italia con l'immagine satellitare in movimento:

La perturbazione che nelle ultime 36-48 ore ha avuto scarsi effetti sull'Italia, la ritroviamo sull'Europa orientale. E' seguita da una temporanea rotazione delle correnti da nord-ovest in quota e da est al suolo con qualche addensamento al nord e lungo il versante adriatico. Per il resto la mattinata si presenta soleggiata.

Se allunghiamo lo sguardo in alto a sinistra dell'immagine, notiamo la perturbazione che darà filo da torcere al centro-nord tra lunedi 10 e martedi 11 maggio. La parte meridionale dovrebbe scavare una vasta saccatura sul Mediterraneo occidentale, foriera di maltempo a partire già da lunedi 10 sul nord-ovest. Ne riparleremo.

Cosa succederà nella giornata odierna in Italia? Ecco la sommatoria delle precipitazioni fino alle ore 20 di questa sera:

Dicevamo degli addensamenti che potrebbero interessare il settentrione specie in mattinata, con qualche breve piovasco non escluso sulle pianure. Bel tempo in Liguria. Nel corso della giornata la nuvolosità si attenuerà ed il sole dovrebbe avere la meglio un po' su tutto il nord; resteranno nubi solo in prossimità dei rilievi, ma senza piogge.

Addensamenti anche nelle aree interne del centro con qualche piovasco in Abruzzo. Soleggiato sulla Sardegna e sul Tirreno.

Bel tempo infine al sud a parte nubi nelle zone interne durante il pomeriggio, senza conseguenze.

Clima gradevole ovunque, ventilazione dai quadranti orientali o settentrionali con intensità al massimo moderata.

La giornata di domenica 9 maggio si presenterà invece stabile su quasi tutta l'Italia:

Da segnalare solo un po' di nuvolosità al nord-ovest nell'arco della giornata, ma senza fenomeni. Altrove tempo stabile, soleggiato e con temperature in aumento.

Rotazione delle correnti a Scirocco sulla Sardegna e il Tirreno, per il resto ventilazione debole.

