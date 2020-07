Fine settimana con il SOLE, a parte qualche temporale sui rilievi

L'immagine satellitare di questa mattina ritrae la perturbazione che ieri ha determinato forti temporali al nord e su parte del centro; si trova sull'Europa orientale e sfiora ancora con il suo bordo più occidentale il versante adriatico:

Sul resto d'Italia e sul Mediterraneo è evidente la spinta dell'alta pressione delle Azzorre in procinto di portare una nuova fase stabile e calda sulla nostra Penisola. Le perturbazioni verranno deviate a nord del 50° parallelo e non dovrebbero interessare le nostre regioni almeno fino ai primi giorni di agosto.

Aumenterà anche il caldo, che nell'arco della settimana prossima porterà punte di malessere fisico specie in Pianura Padana e nelle aree interne del centro più lontane dal mare. Ne parleremo più diffusamente in mattinata su MeteoLive.

Questa la sommatoria delle precipitazioni in Italia fino alle 20 di questa sera, sabato 25 luglio:

L'aria relativamente più fresca portata dalla retroguardia della perturbazione ormai sull'Europa orientale potrebbe accendere qualche temporale nelle aree interne di Abruzzo, Molise e Lucania durante il pomeriggio. Qualche temporale non si esclude anche sull'Alto Adige, per il resto tempo stabile, soleggiato e con temperature nel complesso accettabili.

Due parole anche sulla giornata di domenica 26 luglio: qualche temporale sarà possibile sul settore alpino centro-orientale durante il pomeriggio unitamente a locali velature in transito sulle regioni settentrionali. Per il resto tanto sole con caldo in aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

