FINE MESE con la PRIMA ONDATA di CALDO estiva sull'Italia

L'anticiclone proverà a riprendersi la scena negli ultimi giorni del mese regalando all'Italia una fase di tempo estivo, pur con temperature ancora accettabili.



Non è ancora certo che l'anticiclone possa prendere piede in modo netto ed inequivocabile, ma gli indizi ci sono eccome. Diversi modelli prevedono un collegamento tra l'anticiclone in sede nord-europea e quello di matrice subtropicale, un ponte magari non propriamente indistruttibile ma in grado comunque di riportare una generale stabilità e qualche giorno con clima da estate piena.

Ecco lo schema barico che potremmo sperimentare dal 25 in poi, sempre che non intervengano "gocce fredde" o altri disturbi a minarne la struttura:

Ed ecco le temperature attese a 1500m, c'è qualche punta di 15-16°C ma niente di che, al suolo il mare ancora fresco mitigherà le temperature della fascia costiera e dell'immediato entroterra, mentre sul catino padano, le zone interne delle Isole Maggiori e alcune aree della Puglia vedranno le temperature portarsi su valori pomeridiani prossimi ai 30°C in qualche caso:

E quanto durerà? Generalmente quando l'anticiclone è "magro" nel suo settore centrale e disposto lungo i meridiani, la sua durata è sempre piuttosto breve, perchè sovente viene "infilzato" da qualche saccatura in arrivo da ovest o da infiltrazioni di aria fresca di rientro da nord-est. Quindi è facile che sia solo una "falsa partenza" della stagione estiva. Certezze però non ce ne sono, specie dopo un maggio così. Seguite gli aggiornamenti!