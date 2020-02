Finalmente il TEMPO cambia: mercoledì perturbazione in rapido transito sull'Italia

SITUAZIONE

L'inverno meteorologico, condizionato da un vortice polare eccezionalmente attivo, che ha concentrato tutto il freddo all'estremo nord del Continente, volge al termine. E' pertanto lecito attendersi un indebolimento delle grandi correnti zonali e un certo abbassamento del fronte polare verso latitudini più meridionali, cosa che puntualmente sta avvenendo, sia pure disturbato dalla presenza ingombrante dell'alta pressione. Oggi al nord e sull'alto Tirreno sono già presenti annuvolamenti irregolari, che testimoniano l'avvicinamento di una perturbazione da ovest, che mercoledì attraverserà tutto il Paese, accompagnata da rovesci e seguita da venti di Maestrale e Tramontana.



Nel DETTAGLIO: oggi piovaschi possibili su Liguria, centro-est Alpi, Valpadana, mercoledì piogge su gran parte del nord-est e del centro Italia tra la mattina e il pomeriggio di mercoledì, rovesci sul Lazio. Trasferimento dei fenomeni verso il meridione in serata con piogge sparse, specie sul versante tirrenico, ma in trasferimento nella notte su giovedì nei pressi di Lucania, Molise e Puglia, in esaurimento giovedì mattina.



SEQUENZA: nell'ordine ecco dalle mappe i fenomeni attesi dal modello europeo per oggi, quelli nella prossima notte e infine quelli previsti per la mattinata di mercoledì:

VENTO forte in arrivo mercoledì su gran parte del Paese a partire dal nord-ovest e dal versante centrale tirrenico, tra Maestrale, Tramontana e temporaneamente anche Bora sull'alto Adriatico, raffiche oltre i 70 orari.



CALO TERMICO: le temperature caleranno di 9-10°C rispetto ai valori attuali con massimo momento di raffreddamento tra mercoledì sera e l'alba di giovedì.



EVOLUZIONE: tra giovedì pomeriggio e venerdì è atteso un altro rapido passaggio piovoso sull'Italia, segnatamente al centro e al sud, mentre al nord si registrerà soprattutto un passaggio di nubi e l'arrivo di altro vento da nord.



FINE SETTIMANA: si presenterà variabile con qualche precipitazione lungo le zone alpine più settentrionali e lungo il versante tirrenico, in un contesto termico relativamente freddo solo nelle Alpi.



PROSSIMA SETTIMANA: sembra possibile un peggioramento più consistente tra lunedì 2 e mercoledì 4 marzo con depressione e maltempo su quasi tutto il Paese, ma la previsione è ancora lungi dall'essere considerata pienamente attendibile. Seguite gli aggiornamenti!

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------