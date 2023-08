FERRAGOSTO con tanto SOLE e CALDO, ma attenzione ad alcuni INTENSI TEMPORALI

Di seguito, l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Sull'Italia domina un campo di alta pressione di matrice africana. Le regioni settentrionali, in modo particolare le Alpi e le alte pianure, sono lambite da un flusso umido sud-occidentale e presentano alcune situazioni temporalesche. Questa situazione si manterrà inalterata anche nei prossimi giorni con le temperature che tenderanno ad aumentare ulteriormente, specie al centro e al sud.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 14 agosto ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Ecco i temporali che si formeranno tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi, con sconfinamenti verso la pianura piemontese in serata. Qualche temporale pomeridiano non si esclude anche tra l'Appennino Ligure orientale e Tosco-Emiliano. Sul resto d'Italia tempo stabile e soleggiato, con qualche nube all'estremo sud senza conseguenze.

Sul fronte del caldo, queste sono le temperature previste per oggi pomeriggio alle ore 17 - si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

Segnaliamo punte di 36° sull'Emilia Romagna e le aree interne della Toscana, 34° nel Lazio e 33° sulla Sardegna.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nella giornata di Ferragosto, sempre tra le 9 e le 16:

Anche domani, Ferragosto, si rinnoveranno temporali su Alpi, Prealpi tra il pomeriggio e la serata, con qualche sconfinamento verso le aree pianeggianti adiacenti. Qualche fenomeno non si esclude sempre nel pomeriggio, tra Appennino Ligure e Tosco Emiliano, per il resto gran sole e caldo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località