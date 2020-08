FALLISCE il primo attacco all'estate italica

Niente da fare per le fresche correnti atlantiche. Il primo attacco all'estate mediterranea fallisce miseramente, con i temporali che si limitano a sfiorare i settori più settentrionali del nord. L'immagine satellitare di questa mattina non lascia molti dubbi:

L'alta pressione respinge il primo attacco delle correnti nord atlantiche, deviandolo verso l'Europa centro-settentrionale. In altre parole, a parte i soliti fugaci temporali al nord, l'estate sembra voler continuare quasi indisturbata fino al giorno 20. A seguire, altri attacchi verranno sicuramente organizzati, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

Le previsioni per la giornata odierna, venerdi 14 agosto, non sono molto diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni:

Ecco i soliti temporali su Alpi e Prealpi con qualche sconfinamento verso limitati settori di pianura del nord-est. Qualche temporale di stagione si farà vedere anche sull'Appennino centro-settentrionale, per il resto gran sole.

Per Ferragosto bello ovunque a parte temporali di stagione sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale nel pomeriggio, mentre domenica 16 agosto potrebbe tornare qualche temporale sulle Alpi e le alte pianure del nord tra pomeriggio e sera. Temperature in modesto calo al nord, invariate al centro e al meridione dove saranno ancora possibili punte di malessere fisiologico specie nelle aree interne.

