ESTATE in sella, ma qualche TEMPORALE si farà strada al nord

Il pallone anticiclonico che negli ultimi giorni si è gonfiato fino a proteggere quasi tutto il nostro Continente, questa mattina tende a flettere sul settore centro-settentrionale europeo. L'immagine satellitare di questa mattina alle ore 7 è molto eloquente:

Il collegamento anticiclonico con il quartier generale mediterraneo sta per essere tranciato da una doppia azione: la prima mite e umida proveniente da ovest (flusso atlantico) e la seconda fresca ed instabile legata ad una goccia fredda in moto retrogrado verso occidente (freccia blu).

Questo doppio attacco demolirà il promontorio anticiclonico sull'Europa centro-settentrionale dove il tempo tornerà instabile e fresco. Nessun problema invece per il Mediterraneo, dove l'alta pressione si appoggerà stabilmente senza uscire di scena almeno fino al termine di giugno.

A parte qualche temporale al nord e nelle aree interne del centro, in Italia l'estate continuerà senza troppi problemi.

Ecco dove si potranno verificare i temporali nella giornata odierna, giovedi 25 giugno, in Italia:

I nuclei temporaleschi presenti questa mattina sulla Liguria e l'alto Adriatico si attenueranno prima di mezzogiorno. Nel pomeriggio-sera colpi di tuono si udiranno sulle Alpi e le Prealpi, con locali sconfinamenti verso le aree di pianura prossime ai rilievi.

Qualche temporale pomeridiano non si esclude anche nella zona del Gran Sasso, in Abruzzo, per il resto avremo una giornata soleggiata e calda.

Poche le novità per domani, venerdi 26 giugno: ancora rischio di qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale nel pomeriggio, con limitati sconfinamenti sulle pianure. Bel tempo e caldo altrove.

