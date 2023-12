Ecco la NEVE su alcune aree del settentrione! Sarà solo una spruzzata? Vediamo gli ultimi aggiornamenti

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che documenta il tempo delle ultime ore in Europa:

E' evidente la perturbazione che ha già raggiunto con la sua parte più avanzata le regioni di nord-ovest. Nell'arco della giornata guadagnerà terreno verso levante portando piogge sparse al centro e spruzzate di neve al nord, più consistenti sulle Alpi, l'Appennino ligure e Tosco-Emiliano.

A tal proposito, ecco una mappa che evidenzia le aree che dovrebbero ricevere la neve nell'arco della giornata odierna, tenendo presente che la parte più intensa del fronte è attesa in serata:

15-20cm sono attesi sulle Alpi Marittime più alte, 10-15cm sull'Appennino ligure centro-occidentale, fino ai fondovalle sui versanti padani, sopra i 300 metri lato marittimo, sopra 800-1000 metri sulla parte orientale della Liguria e l'Appennino Tosco-Emiliano.

Spruzzate di neve (bagnata) anche in pianura tra basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia al limite fino al parmense. Si tratterà di pioggia mista a neve in alcuni casi con accumuli al suolo al massimo di qualche centimetro. Più difficile la neve sulle alte pianure, al massimo si vedranno dei fiocchi svolazzanti bagnati, ma senza accumuli al suolo.

Sul fronte delle piogge, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Delle spruzzate di neve al nord abbiamo già detto. Piogge e rovesci tra il mar Ligure, in spostamento verso la Corsica, il nord della Sardegna, la Toscana, l'Umbria occidentale e l'alto Lazio segnatamente in serata e nella successiva notte. Sulle coste della Toscana centro-meridionale anche dei temporali. Su tutte le altre regioni nubi in aumento, ma basso rischio di pioggia.

Sul fronte termico, sarà una giornata molto fredda al nord. Ecco i valori attesi alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Molto freddo al nord-ovest dove non si supereranno i 2-3°! Freddo anche nelle aree interne del centro, più mite sulle Isole e al sud dove si arriverà a 15-16°.

