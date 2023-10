Ecco in 4 passaggi come arriveremo all'autunno VERO con PIOGGE e FREDDO

PRIMO PASSO: il passaggio tra sabato 14 e domenica 15 ottobre. E' una debole perturbazione che potrebbe determinare qualche debole pioggia su Liguria, Alpi, regioni di nord-est, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, per poi andare a disgregarsi sul resto del centro.

Nel frattempo sull'est europeo affluirebbe aria molto fredda per il periodo con le prime nevicate di stagione su Scandinavia, repubbliche baltiche e Russia.

SECONDO PASSO: tra martedì 17 e giovedì 19 ottobre ecco una depressione raggiungere l'Italia centrale e meridionale da ovest, alimentata da un rientro di aria più fresca dai Balcani con maltempo severo tra Sardegna e gran parte delle regioni centrali e la Campania. Solo sfiorato il nord e meno coinvolto l'estremo sud.

TERZO PASSO: tra venerdì 20 e sabato 21 ottobre andrebbe a configurarsi un blocco anticiclonico parziale sull'est europeo grazie alla persistenza dell'aria fredda e contemporaneamente da ovest si andrebbe ad inserire un'altra saccatura in grado di scaricare questa volta precipitazioni più incisive al nord e, grazie all'apporto fresco da est, arriverebbero sulle Alpi anche le prime significative nevicate:

QUARTO PASSO: confortante anche la prevista persistenza delle correnti sud occidentali, in grado di spingere altre perturbazioni e depressioni in direzione dell'Italia anche da domenica 22 in poi, sempre rallentate dalla presenza dell'anticiclone ad est.

TEMPERATURE: l'arrivo di una situazione finalmente dinamica riporterà non solo le temperature nell'ambito della norma, ma il contributo freddo in potenziale rientro da est potrebbe anche farci precipitare sotto le medie del periodo, specie al nord.

PIOGGE: indubbiamente così la situazione si sbloccherebbe con piogge su gran parte d'Italia grazie a diverse situazioni di potenziale maltempo.

MA L'ATTENDIBILITA'? Diversi modelli convergono per una modifica importante della configurazione barica sull'Europa e questo potrebbe portare una svolta meteo anche sull'Italia. Ma attenzione all'alta pressione, anche quella scandinava, non è detto che faccia un favore al nostro Paese, non è affatto automatico. Dunque l'attendibilità al momento non supera il 55%.