E' TUTTO VERO! PIOGGIA ABBONDANTE su molte regioni soprattutto lunedÃ¬ 1Â° maggio!

La pioggia è in arrivo. Ruba la scena alla fiammata calda delle prossime 72 ore per far parlare di sè con accumuli per nulla trascurabili tra domenica 30 aprile e mercoledì 3 maggio, ma con un picco notevole al nord nella giornata del Primo Maggio e sul medio Adriatico nelle successive 36 ore.



Eccoli gli accumuli previsti dal modello americano, con un bel picco di 110mm sull'alto Piemonte e di 120mm tra Marche ed Abruzzo:

Il tutto è frutto di questa bella depressione che entrerà in azione lunedì Primo Maggio, dopo il passaggio di una perturbazione già per domenica 30 aprile, sulla quale c'è stato però un certo ridimensionamento, perchè sembra che il suo ingresso non sia accompagnato da una curvatura ciclonica importante delle correnti.

Ben più marcato e molto probabile sembra ormai il peggioramento del Primo Maggio, con una depressione in movimento dall'alto verso il Medio Tirreno, sulle Alpi oltre i 1800-2000m cadrà anche la neve:

Ed ecco l'evoluzione tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio con la depressione in fuga verso sud, ma ancora tempo perturbato su medio Adriatico e basso Tirreno:

La vera sorpresa ve la proponiamo però per i giorni successivi, sebbene non sia contemplata da tutti i modelli e abbia dunque un'indice di affidabilità ancora bassino: la ferita depressionaria (il cold spot di cui tanto vi ho parlato in questi giorni) potrebbe essere l'esca per attirare nuova aria fredda verso l'Italia, addirittura dalla Scandinavia, tra giovedì 4 e sabato 6 maggio, guardate cosa prevede il modello canadese:

Un'irruzione che andrebbe a determinare temporali anche violenti su diverse regioni a partire dal nord, oltre ad un severo calo termico, che addirittura porterebbe l'isoterma di zero gradi a 1500m a valicare le Alpi, di conseguenza grandinate in pianura e rovesci nevosi a quote anche basse per il periodo, sarebbero da mettere in conto: pare però un'evoluzione un po' estrema ed azzardata, giusto per curiosità le temperature previste a 1500m per venerdì 5 maggio:

RIASSUMENDO: è confermato l'importante contributo precipitativo per l'esordio di maggio con l'anticiclone sbilanciato verso il Regno Unito. Gli accumuli potrebbero localmente superare i 100mm con attendibilità medio-alta.