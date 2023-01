E' tempo di STRAT-WARMING: tutti col fiato sospeso! Esalterà L'INVERNO europeo nei prossimi giorni?

Un notevole riscaldamento di un settore della stratosfera polare, dovuto all'ingerenza di un anticiclone, come vediamo nell'immagine sopra, prevista per i primi giorni di febbraio potrebbe determinare una DISLOCAZIONE del vortice polare (VPS) in direzione dell'Europa occidentale.

Questa situazione si riscontrerà anche in troposfera? E' possibile che vi sia una trasmissione di questo disturbo anche ai piani più bassi dell'atmosfera. Resta da capire se interverrà una inversione dei venti tra i 70 e i 90°C di latitudine, che non si muoverebbero più da ovest verso est, ma in direzione antizonale cioè da est ad ovest.



In questo caso si originerebbe un anticiclone in sede polare o scandinava e il vortice polare riuscirebbe a spingere le sue lingue gelide anche più ad ovest del Continente, rispetto a quanto previsto nei prossimi giorni.



Insomma, entro i primi di febbraio si arriverebbe almeno a questo schema barico, con l'ipotesi di un successivo affondo sempre più occidentale, con maltempo anche più severo:

L'idea però è che questo possa avvenire SOLO in caso di ripercussioni dello stratwarming in troposfera, altrimenti il tempo ha già probabilmente deciso che piega prenderà il mese di febbraio. Si inizierebbe con questi affondi freddi diretti verso l'est europeo con marginale coinvolgimento dell'Italia, specie sud e medio Adriatico, oltre che settori alpini di confine con l'estero:

E si arriverebbe poi alla classica "spanciata" anticiclonica dal 4-5 febbraio in poi con tanti saluti, almeno per un po', al Generale Inverno.

Certo poi possono intervenire le sfuriate di fine stagione ma non sarebbe più la stessa cosa, ogni inverno siamo qui a coniare la definizione di "INCOMPIUTO" e cara grazia che almeno in questo gennaio l'Appennino ha visto delle belle nevicate e sulle Alpi si scia senza problemi, meno male che, ad eccezione dell'estremo nord-ovest, la pioggia si è vista.

E' pur vero che l'inverno va ad episodi, mentre l'estate è ormai un monologo unico di caldo da giugno a settembre, però gli episodi del passato hanno saputo essere ben più entusiasmanti. Attenzione allo strat però! Aggiornatevi!