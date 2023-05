E' sempre LUI a comandare la scena meteorologica italica: il TEMPORALE

Questa mattina vi mostriamo la mappa sinottica a scala europea che ritrae la posizione dei centri di alta e bassa pressione:

In bella mostra il vasto anticiclone presente in sede inglese e l'altrettanto vasta lacuna barica che interessa il Mediterraneo e gran parte dell'Europa meridionale. E' una situazione che ancora non troverà una soluzione di sblocco nel corso dei prossimi giorni.

Aspettiamoci quindi improvvisi acquazzoni o temporali, ma alternati anche a belle fasi soleggiate. Un tempo inaffidabile dove l'uso dell'ombrello sarà necessario specie nelle aree interne e montuose nel pomeriggio.

Come andranno le cose oggi? La prima mappa fotografa la situazione attesa alle ore 17 di oggi pomeriggio in Italia:

Nelle aree colorate in verde avremo una maggiore possibilità di rovesci e temporali che si attiveranno soprattutto nel pomeriggio.

Questa invece è la proiezione dei fenomeni previsti nella giornata di domani (giovedi) sempre alla stessa ora:

Come vedete, la situazione non cambierà molto, forse un calo dell'instabilità sulle regioni settentrionali.

Infine, questo è il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 25-26° in Valpadana, sull'alto-medio Tirreno, sul Foggiano e la Lucania. Per il resto temperature nel complesso gradevoli.

