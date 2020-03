E' di scena una TEMPESTA senza vento, né pioggia: quella del covid-19

Sembra la guerra, manca il coprifuoco, le sirene che annunciano i bombardamenti ma lo scenario è praticamente lo stesso da Milano a Napoli e anche più a sud. Il covid-19 non è una tempesta di quelle classiche ed annunciate, che ci costringe a piazzare le assi di legno alle finestre, stile Usa, ma di quelle subdole, che ti colpiscono al cuore, che ti tengono in ansia per giorni, settimane.



E chi in ansia non lo era, ora ci finirà. La superficialità con cui molti hanno vissuti, fregandosene dei consigli delle autorità, hanno portato il Governo ha una scelta coraggiosa ed inevitabile, chiudere quasi tutto e mandare l'Italia intera agli "arresti domiciliari", perché questo virus fa e deve fare paura, anche se prima o poi passerà.



Nessuno tra i giovani e i meno giovani aveva vissuto una simile emergenza, solo gli anziani che hanno sperimentato la guerra sanno cos'abbia significato. L'ansia della polmonite ci lascia senza fiato, la preoccupazione soprattutto per i nostri figli e i nostri anziani e verso un nemico che non si vede. Noi continueremo naturalmente a parlarvi del tempo, senza perdere il contatto con la realtà; una realtà che stamane vede l'Italia deserta: qui sotto lo scenario in Piazza Duomo a Milano offerta da Skyline webcam:

La stessa situazione si sta vivendo anche a Venezia, qui lo scenario in San Marco, dove passeggia una sola persona alle 8 del mattino:

E a Padova, davanti alla basilica di Sant'Antonio, la situazione è pressoché identica:

A Roma in Piazza Navona si respira un'aria di solitudine, anche se almeno splende il sole, scenario ultra irreale:

Non è diversa la situazione a Firenze, davanti alla chiesa di Santa Maria Novella:

E infine il triste scenario delle piste da sci, come se fossero state abbandonate, dopo il decreto che ne sancisce la chiusura, qui siamo all'Abetone:

IL TEMPO: oggi un fronte caldo coinvolge marginalmente il nord portando velature diffuse e qualche sporadica nevicata sui settori alpini di confine, al sud gli effetti della vecchia perturbazione transitata ieri si faranno ancora sentire con piovaschi su Sicilia, Salento, Lucania e Calabria jonica ma con tendenza a miglioramento, al centro splenderà il sole. Le temperature sono attese in lieve aumento nei valori massimi.



ANTICICLONE: mercoledì tempo buono ovunque e temperature in rialzo. Nel corso di giovedì nubi di passaggio al nord ma con nuvolaglia più compatta tra levante ligure e alta Toscana, che venerdì potrà dar luogo anche a qualche piovasco.



FINE SETTIMANA: sabato un po' di variabilità al nord con locali precipitazioni, tempo buono al centro e al sud, temperature in calo al nord, sempre miti al centro e al sud. Domenica generale prevalenza di schiarite.



PEGGIORAMENTO: da valutare un nuovo cambiamento all'inizio della prossima settimana. Seguite tutti gli aggiornamenti!

