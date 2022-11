DOPPIO ATTACCO perturbato in arrivo sulla nostra Penisola

Questa mattina l'immagine satellitare a scala europea è davvero spettacolare:

Si notano due distinti sistemi frontali. Il primo è già sul settore di nord-ovest, il secondo si sta approssimando alla Francia e ci interesserà tra la prossima notte e la giornata di domani, mercoledi 16 novembre. In sostanza, il flusso atlantico sembra aver vinto la resistenza imposta dall'alta pressione ed ora può dilagare con le sue piogge verso di noi.

Esaminiamo la giornata odierna iniziando con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 15 novembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Tranne l'estremo nord-est, il soleggiamento al settentrione sarà compromesso per l'intera giornata con piogge sparse in spostamento da ponente verso levante. Soleggiamento compromesso anche al centro, specie lungo il Tirreno e le aree interne dove nel pomeriggio-sera arriveranno delle piogge. Relativamente migliore il soleggiamento al sud dove non prevediamo piogge.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi, martedi 15 novembre:

Freddo al nord-ovest con valori attorno a 8-9° in pieno giorno! Molto mite la Sicilia con 22-23° e la Sardegna con 21°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, mercoledi 16 novembre, sempre tra le 8 e le 16:

Soleggiamento compromesso su quasi tutta l'Italia ad eccezione dell'estremo nord-ovest, la Sicilia e la Calabria meridionale. Piogge e rovesci soprattutto al centro, sulla Campania e al nord-est. Temperature in calo al centro-sud, in aumento al nord-ovest.

