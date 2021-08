Domina il bel tempo, ma con DISTURBI su alcune regioni, vediamo quali...

Ancora per oggi la nostra Penisola resterà inserita in un corridoio di correnti gradevoli da nord-ovest. L'immagine satellitare in movimento mostra in maniera esplicita la situazione suddetta:

Si tratta di correnti che arrivano dall'Atlantico che hanno messo temporaneamente fine al caldo atroce al meridione. Si tratta però di una tregua del tutto temporanea in quanto la tensione meteorologica tornerà a salire sull'Italia nel week-end a suon di CALDO e TEMPORALI.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di oggi, venerdi 6 agosto:

Come anticipato, sarà una giornata meteorologica abbastanza tranquilla anche se il cielo non sarà del tutto sereno. Qualche temporale non si esclude nel pomeriggio sull'angolo alpino nord-orentale oltre a nubi sparse tra la Liguria, la Toscana e il nord dell'Appennino, ma senza piogge.

Sul resto d'Italia sarà una giornata soleggiata anche se con qualche nube di passaggio da ovest verso est. Sarà soprattutto una giornata con CALDO NORMALE; ecco le temperature attese in Italia alle ore 15 di questo pomeriggio:

L'unica area ad avere caldo intenso sarà la parte meridionale della Sicilia, con 37°, altrove i valori saranno sotto i 35° ed a tratti anche sotto i 30° specie lungo le coste del Tirreno e in Liguria.

Come anticipato, la tensione meteorologica tornerà a salire nel week-end, ma ne parleremo in separata sede.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località