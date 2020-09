Diversi TEMPORALI stanno accompagnando il nostro risveglio

Ulteriore giro di vite dell'instabilità questa mattina in Italia. Ecco la riflettività del radar che si riferisce alle ore 7 di oggi, martedi 22 settembre:

I colori tendenti al giallo e al rosso testimoniano i temporali più forti. Come vedete, non siamo interessati da fenomeni diffusi; le precipitazioni sono a macchia di leopardo ed interessano in modo particolare il nord e il versante tirrenico.

Questa situazione è originata da una goccia fredda in quota che da circa 48 ore vaga sui cieli di mezza Europa. Nei prossimi giorni questa figura instabile farà da esca ad una perturbazione che come una lama nel burro penetrerà sul Mediterraneo centro-occidentale determinando un peggioramento più corposo ed organizzato. Ne parleremo diffusamente il mattinata.

Cosa dobbiamo aspettarci per la giornata odierna in Italia? Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 7 di domani mattina secondo il modello europeo:

Come potete notare, quasi tutto il nord e le regioni centrali (in modo particolare quelle del versante tirrenico) saranno a rischio piogge e temporali. Dove vedete il colore rosso sono attesi fenomeni anche di forte intensità.

Andrà un po' meglio al sud e sulle Isole, anche se qualche temporale si farà vedere sulla Sardegna settentrionale e sulla Campania.

Temperature in graduale calo specie laddove agiranno i fenomeni più intensi. Ancora un po' di caldo sarà comunque presente al sud e sulla Sicilia.

Poche le novità per domani, mercoledi 23 settembre, con il centro-nord ancora a rischio temporali, mentre tra giovedi 24 e venerdi 25 settembre è atteso un peggioramento organizzato sull'Italia accompagnato da un sensibile calo delle temperature.

