Dalla PRIMAVERA al ritorno dell'INVERNO: in pochi giorni una probabile rivoluzione meteo

SITUAZIONE: l'anticiclone rende ancora più irreale gli scenari urbani da guerra conclamata contro il coronavirus; quel sereno che, accompagnato da temperature diurne decisamente miti, favorirebbe nelle ore pomeridiane l'uscita al parco o nei centri sportivi di migliaia di bambini e ragazzi, magari accompagnati dai loro nonni.

L'anticiclone veglia su una normalità che (almeno per ora) non esiste più e che ci fa meditare molto. Ecco le temperature previste nel pomeriggio odierno secondo il lam del modello americano:

PICCHI: sono previsti sulla Valpadana, la Toscana, il Lazio e la Campania; si potrebbero raggiungere i 20°C tra oggi e giovedì.



EVOLUZIONE: dopo un giovedì molto simile, seguirà un venerdì un po' più instabile al nord, accompagnato da qualche rovescio in movimento dalla Liguria verso l'est Lombardia e il Triveneto nel corso del pomeriggio. L'indebolimento e lo spostamento dell'anticiclone verso nord favoriranno anche l'avvicinamento di corpo nuvolosi alle nostre estreme regioni meridionali, in particolare alla Sicilia, che risentirà di annuvolamenti irregolari.



FINE SETTIMANA: sabato ancora annuvolamenti al sud ma con pochi fenomeni, mentre per domenica è attesa una generale instabilizzazione; su Sicilia, Calabria, Lucania e Puglia interverranno piogge, mentre l'avvicinamento di masse d'aria sempre più fredde da est attiverà rovesci sparsi al nord e nelle zone interne del centro.



IRRUZIONE FREDDA: tra la serata di domenica 22 e mercoledì 25 marzo la disposizione dell'anticiclone tra centro Europa, Scandinavia e Russia, favorirà un rientro di correnti fredde da est di grande rilevanza, che porterà ad una generale flessione dei valori di temperatura a al ritorno della neve sul medio Adriatico anche a quote di pianura. La fase FREDDA dovrebbe persistere almeno sino a giovedì 26 marzo.

Ecco i valori attesi per l'alba di martedì 24 marzo al suolo e nei fondovalle alpini ed appenninici:

E guardate in quota a 1500m sempre per l'alba di martedì 24 che valori sono previsti dal modello americano:

OGGI: bel tempo ovunque, salvo addensamenti stratiformi a ridosso delle Isole Maggiori e della Calabria, a causa della presenza di un fronte stazionario, invecchiato e innocuo; per il resto un po' di nubi basse qua e là sparse sul territorio nel primo mattino, pomeriggio soleggiato e mite ovunque. Temperature massime in lieve rialzo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------