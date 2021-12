Dalla NEVE alla PIOGGIA fino a quote elevate sulle Alpi, VARIABILITA' sul resto d'Italia

Il super anticiclone di Capodanno incalza. La sua "gobba" sta salendo in prossimità della Penisola Iberica, distorcendo il flusso atlantico facendolo provenire da nord-ovest. L'immagine satellitare in movimento di questa mattina è molto eloquente:

L'aria umida da nord-ovest sbatte letteralmente contro le Alpi e determina nevicate abbondanti sopra i 1600-1700 metri. Sul resto d'Italia abbiamo condizioni di variabilità con qualche precipitazione solo al sud.

Nelle prossime ore la quota neve sulle Alpi tenderà ad alzarsi oltre i 2000 metri ed avremo la pioggia in zone davvero insolite per questo periodo. Aumenterà considerevolmente anche il rischio di valanghe.

Ecco la previsione per la giornata odierna in Italia:

Sulla Val d'Aosta neve inizialmente sopra i 1600-1700 metri, ma con quota neve in rialzo in giornata fino ad oltre 2000 metri. La pioggia potrebbe prendere il posto della neve in zone insolite, come ad esempio Cervinia.

Su tutte le altre regioni condizioni di variabilità con rischio di qualche piovasco al sud, specie tra la Sicilia, la Calabria e sulla Puglia. Venti molto forti da nord-ovest sulle Alpi, sulla Sardegna e sulla Sicilia, per il resto ventilazione debole o moderata di direzione variabile.

Per domani, giovedi 30 dicembre, ultime precipitazioni sulle Alpi, nevose solo oltre i 2000 metri, ma in attenuazione dopo il mezzogiorno. Ancora qualche piovasco al sud, per il resto si imporrà la stabilità con nebbie in intensificazione sulle pianure dell'Italia settentrionale.