Da NON credere: sapete chi rischia le PIOGGE più COPIOSE e preoccupanti durante la prossima settimana?

Incredibile ma vero! Terza depressione in arrivo sull'Italia, questa volta tra il 12 e il 16 del mese con le stesse caratteristiche e movimenti delle precedenti e rischio di piogge copiose e oseremmo dire, pericolose, su alcuni settori del Paese.



Cominciamo dal quadro barico previsto per mercoledì 14 giugno, dove risulta evidente la presenza di una vasta figura depressionaria proprio nel cuore del Mediterraneo centrale, una cosa che certamente non ti aspetteresti a metà giugno e che invece..

.

Ma guardate quali potrebbero essere le conseguenze: dopo un'iniziale fase di maltempo generalizzato, la fenomenologia diverrebbe più intensa e persistente su zone già duramente provate da due successive alluvioni e sulle quali potrebbe scaturirne una terza, la sequenza è impressionante!

In pratica, la presenza di un'anomalia pressoria positiva fra Francia occidentale, Spagna e Regno Unito, finisce per collocare l'asse della figura depressionaria sempre lungo una verticale che penalizza molto di più l'Adriatico che il Tirreno o il nord-ovest con risultati inquietanti...La carta degli accumuli complessivi si commenta da sola:

220mm in poco più di 72 ore su un terreno già saturo, non trascurabili anche quelli su Marche, Abruzzo e parte del Lazio, per contro fa impressione la scarsità di fenomeni previsti sulla Sicilia meridionale e nel complesso ancora una volta la modesta manciata di mm prevista sul Milanese. Andrà veramente così? Mancano diversi giorni, quindi, seguite gli aggiornamenti!