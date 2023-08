Da domenica arrivano FRESCO e TEMPORALI...tutti i DETTAGLI!

Il modello americano stamane torna convinto di un intenso passaggio temporalesco su molte zone del settentrione e del centro Italia, anche se i fenomeni più abbondanti colpiranno la Slovenia e gran parte del Friuli Venezia Giulia.

Il passaggio temporalesco sarà certamente accompagnato da violente raffiche di vento, rovesci intensi e locali grandinate; il modello prevede due treni temporaleschi distinti, li vediamo in queste mappe, la prima evidenzia quello tra Alessandrino, Milanese e con apertura a ventaglio verso il Triveneto, specie fascia montana, da notare il nucleo anche sull'alta Toscana:

Nel pomeriggio-sera di domenica 27 ne nascerebbe un altro tra Toscana, Romagna e Venezie, poi Umbria e Marche, come si vede nella terza mappa, dove compare qualche fenomeno anche sul resto del centro e sulla Campania:

Tutto sfilerà poi verso est senza investire direttamente il meridione, ma l'arrivo del Maestrale allontanerà questo caldo esagerato da tutto il Paese entro l'alba di martedì 29 agosto, come vediamo da questa mappa termica a 1500m: