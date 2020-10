Cova il maltempo dal week-end sull'Italia

COMMENTO

Il sogno della scuola in spiaggia per evitare i contagi da covid svanirà presto: da domenica, con prodromi già da sabato, il maltempo autunnale tornerà a far visita alla Penisola e far lezione all'aperto sarà molto difficile. Qui la spiaggia di Vasto adibita ad aula scolastica (foto a cura di rete locale):

Una saccatura in discesa dal nord Europa impegnerà il Mediterraneo centrale, originando minimi depressionari al suolo forieri di precipitazioni a tratti abbondanti. Certo, non pioverà ovunque con la stessa intensità, ma il quadro risulterà decisamente compromesso con temperature sotto la media ed anche neve sulle Alpi e le cime appenniniche.



SITUAZIONE: l'Italia è ancora parzialmente protetta da un promontorio anticiclonico in graduale indebolimento, che favorisce dunque il transito di banchi nuvolosi irregolari, per ora senza conseguenze.



EVOLUZIONE: sabato ulteriore cedimento strutturale dell'alta pressione e inserimento di aria umida da WSW sull'alto Tirreno con possibili rovesci sulla Toscana, a precedere il netto peggioramento previsto al nord in serata, quando una saccatura colma di aria fredda scaverà un minimo a ridosso del Mar Ligure, associato a piogge e temporali, più probabili su Levante ligure, centro-est Lombardia, Triveneto e poi Emilia-Romagna, come si nota dalle "mappe pioggia" previste tra domenica sera e l'alba di lunedì.

I fenomeni si muoveranno poi a conquistare tutto il centro Italia nel corso di domenica, abbandonando il nord-ovest e puntando lunedì sul meridione, dove il vortice depressionario tenderà ad insistere sino alle prime ore di martedì, portando nubifragi su Sicilia, Calabria, Puglia, coste della Lucania jonica, guardate infatti questa mappa con la sommatoria dei fenomeni previsti per lunedì:

IN SEGUITO: la circolazione rimarrà depressionaria e con buona probabilità tra martedì sera e mercoledì un altro importante corpo nuvoloso attraverserà la Penisola portando piogge e rovesci temporaleschi anche diffusi, rinnovando il maltempo sino a giovedì mattina al nord, a giovedì pomeriggio sul resto d'Italia. Le temperature si porteranno e rimarranno sotto la media. Da verificare la tendenza successiva ma ancora suscettibile di ricadute instabili o perturbate.



OGGI: un po' di nuvolaglia in transito da nord a sud con occhiate di sole o anche belle schiarite e fenomeni praticamente assenti. Temperature stazionarie su valori miti con massime sui 18-20°C al nord, tra i 18 e i 22°C al centro, tra i 19 e i 24°C al sud.

