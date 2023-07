Cosa succederà? Prima i temporali al nord, poi la VAMPATA CALDA!

Chi sta per partire per una vacanza sulle Alpi sappia che nei prossimi giorni (da lunedì 3 a giovedì 6) dovrà mettere in conto giornate spesso nuvolose con piogge e rovesci temporaleschi frequenti, che ad intermittenza interesseranno anche le pianure e la zona dei laghi del nord, ma non solo, anche al centro potrebbero verificarsi temporali a tratti tra Toscana, Umbria e Marche.



Tutto questo perchè una grande figura depressionaria situata sul nord del Continente abbraccerà anche il settentrione, con il suo flusso di correnti fresche ed instabili in arrivo da ovest. Lo vediamo chiaramente qui sotto:

All'improvviso però una repentina spinta dell'anticiclone africano verso nord cambierà le sorti del tempo su tutto il Paese; pertanto da venerdì 7 in poi il tempo volgerà al bello stabile e soprattutto al caldo anche intenso, che colpirà un po' tutte le regioni, ma soprattutto le isole Maggiori e i versanti occidentali del Paese, dunque in particolare il versante tirrenico, con punte anche di 40°C sulla Sardegna interna.

La fase BOLLENTE dovrebbe insistere da sabato 8 sino a mercoledì 12 luglio, qui le termiche previste nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 dal modello europeo a 1500m, noterete le punte di 28°C:

Tuttavia diversi modelli ci segnalano che queste condizioni potrebbero risultare effimere e il caldo potrebbe essere smorzato, soprattutto al nord, già entro giovedì 13 luglio dall'inserimento di una saccatura atlantica:

Altri modelli indicano invece un disturbo al dominio anticiclonico dettato da correnti fresche in arrivo da nord-est (sempre tra il 12 e il 14 luglio), dunque l'invasione della massa d'aria calda potrebbe alla fine tradursi solo in un breve episodio, per quanto assai rilevante. Seguite gli aggiornamenti!