Continua l'estate italiana a parte qualche TEMPORALE sui rilievi

L'immagine satellitare delle ore 7 di questa mattina mostra infiltrazioni di aria fresca atlantica che stanno interessando alcune aree del settentrione.

Qualche piovasco è presente sul basso Piemonte (segnatamente nel Cuneese) e tra il basso Veneto e la Romagna. Si tratta di fenomeni locali che già nell'arco della mattinata lasceranno spazio al sole.

Su tutte le altre regioni il tempo è stabile e soleggiato, a parte qualche nube locale senza conseguenze.

La giornata odierna, venerdi 26 giugno, non si discosterà molto rispetto alle precedenti. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

I piovaschi che questa mattina interessano alcuni settori del nord, verranno "asciugati" già in mattinata dall'incipiente soleggiamento. Di rimando, tra il pomeriggio e la serata, sono attesi alcuni temporali sulle Alpi, in parziale sconfinamento verso le aree di pianura prossime alla chiostra montuosa.

Qualche temporale sarà possibile, sempre nel pomeriggio, nell'area del Gran Sasso, in Abruzzo. Sul resto d'Italia il tempo risulterà stabile, soleggiato e anche abbastanza caldo, comunque senza esagerare.

Poche le novità per il prossimo fine settimana: ancora qualche temporale pomeridiano sulle Alpi in parziale sconfinamento in serata verso le zone di pianura adiacenti; bello e caldo altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località