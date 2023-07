CONFERME! Attacchi all'estate a ripetizione durante la prima decade di agosto, specie al nord

Qualche temporale passeggero nella notte tra sabato e domenica, qualche altro fenomeno martedì, ma il nord attende una crisi temporalesca e termica ben più rilevante tra giovedì 3 e sabato 5 agosto, quando una saccatura sfonderà sul Mediterraneo centrale portando fenomeni sparsi anche al centro e un sensibile calo termico ovunque, come si vede qui in sequenza dall'analisi sinottica per venerdì 4 e nella mappa termica a 1500m prevista per l'alba di sabato 5 agosto:

C'è poco da aggiungere, se non che questa evoluzione si confermerà anche nei giorni successivi, almeno sino a sabato 12 agosto: in altre parole il nord seguiterà a sperimentare a tratti situazioni temporalesche anche intense (seppure probabilmente non con l'intensità pazzesca dei giorni scorsi), al centro qualche temporale non mancherà, specie all'interno e in Appennino, al sud il caldo risulterà meno estremo ma l'estate lì riuscirà comunque ad imporsi.



Il massimo del caldo per i prossimi 10 giorni è però quello che viene mostrato qui a 1500m in una mappa prevista per lunedì 31 luglio:

Intendiamoci: anche in passato l'agosto è stato contraddistinto da fasi iniziali instabili e poi dopo la festa dell'Assunta ci ha regalato altri exploits estivi notevoli, dunque non possiamo parlare di crisi stagionale, certamente su nord e centro Europa l'estate quest'anno praticamente non si è vista, e questo è un dato di fatto.

RIASSUMENDO:

NORD: temporali sparsi tra Lombardia e Triveneto nella prossima notte e sino all'alba, poi ancora nel pomeriggio-sera di martedì 1° agosto. Guasto temporalesco importante con netto calo termico tra giovedì 3 e sabato 5 agosto, specie a ridosso delle montagne ma con temporaloni anche in pianura e localmente sulle coste. In seguito a tratti ancora instabile.



CENTRO: bel tempo con caldo moderato sino a giovedì 3, tra venerdì 4 e domenica 6 agosto alcuni temporali, calo termico e rotazione del vento a Maestrale, poi ripristino di condizioni estive ma con caldo non estremo.



SUD: caldo talora intenso ma non estremo sino a venerdì 5 agosto, tra sabato 6 e lunedì 8 agosto fresco Maestrale e anche qualche temporale in Appennino e sul basso Adriatico. In seguito di nuovo stabile e caldo.