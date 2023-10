CLIMA ANOMALO in Italia: al nord un GUIZZO d'AUTUNNO, ma le temperature restano da RECORD

Anche questa mattina non possiamo fare altro che mostrarvi l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Sull'Italia il cielo è ancora spietatamente sereno. Dalla Francia si sta però avvicinando la coda di una perturbazione che nella giornata di domani, mercoledi 4 ottobre, lambirà le regioni settentrionali. Diciamo subito che a parte un aumento della nuvolosità, un lieve calo termico e qualche rovescio sulle Alpi e forse sulla Liguria, non si andrà.

L'autunno resterà ancora molto lontano dalla scena italiana e le previsioni per la seconda parte della settimana sono pessime, con l'alta pressione che rischierà di tornare più forte di prima.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 3 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Le uniche variazioni rispetto a ieri saranno date dalla presenza di velature al nord nell'arco della giornata e qualche nube bassa sulla Liguria, per il resto nessun cambiamento.

Anche sul fronte termico sarà la solita giornata estiva. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 32° sulla Sardegna meridionale, 31° sul Lazio, 30° su Romagna, Toscana e Foggiano. Molte aree con temperature attorno a 27-28°.

Nella giornata di domani, mercoledi 4 ottobre, un po' di pioggia potrebbe cadere su alcuni settori del nord. Ecco la sommatoria delle precipitazioni prevista per la giornata in parola:

Il cielo cambierà finalmente colore al nord dove avremo un aumento delle nubi. Qualche rovescio tra il Veneto e il Friuli unitamente a piovaschi sulle Alpi ed in Liguria, ma cose davvero modeste. Sul resto d'Italia l'egemonia del sereno non verrà intaccata.

RIASSUMENDO: L’Italia è ancora bloccata in una bolla di caldo e sole, che non lascia spazio all’autunno. Solo al nord si avrà una breve parentesi di variabilità, con qualche nube e qualche pioggia nella giornata di mercoledì 4 ottobre. Ma sarà solo un episodio passeggero, perché le previsioni per la seconda parte della settimana sono negative: l’alta pressione tornerà a imporsi e a garantire tempo stabile e temperature elevate su tutto il territorio. Una situazione climatica anomala, che preoccupa non poco gli esperti.

