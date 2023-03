CLAMOROSO! Il VORTICE POLARE in persona sbarca in Europa ma...

Guardate bene che carta è prevista per l'inizio della prossima settimana sul nord emisfero.

Assistere ad una divisione così spettacolare del vortice polare capita davvero raramente.

Vedere addirittura il quartier generale del vortice polare che si stabilisce sul nord Europa e abbandona il nord America è altrettanto raro.

Infatti tra Scandinavia, Regno Unito, Danimarca, nord della Germania, Repubbliche Baltiche gli effetti invernali severi ci saranno eccome e sin da domenica 5 marzo, mentre quello che accadrà in Italia, dopo tutte queste premesse, ha davvero dell'incredibile.

L'anticiclone rimane con noi quasi tutto l'anno, EPPURE nel momento in cui avrebbe potuto far muro in Atlantico, deviare su di noi l'aria artica, favorire abbondanti precipitazioni ovunque, anche nevose su parte del Paese, decide di sbarcare in America.



In questo modo il vortice polare, che avrà su di sè davvero troppa aria fredda, non riuscirà a condurla verso sud, ma approfittando del vuoto di potere ad ovest, andrà a farne convergere una buona parte in seno ad una depressione che se ne sarebbe stata ben tranquilla aldilà dell'oceano e che invece innescherà un flusso da ovest molto mite alle nostre latitudini senza che intervenga un vero maltempo.

Lo vediamo chiaramente nella mappa qui sotto e nella successiva riferita all'Europa:

E' possibile per la verità che un paio di modeste saccature riescano comunque ad inserirsi nel Mediterraneo portando un paio di occasioni piovose per le regioni tirreniche e nevose per l'alta Valle d'Aosta per sconfinamento dalla Francia ed estremo nord-est, uno mercoledì 8 e l'altro venerdì 10 marzo, ma nulla di più, per il resto tutto quel malloppo gelido potrebbe non essere utile alla causa della siccità ancora presente nel nord Italia. Questo è il passaggio che il modello americano vede per mercoledì 8 marzo

Questo strappo lo si vede anche dalla mappa dell'anomalia prevista a 5500m sempre per mercoledì 8 marzo sull'emisfero nord: in rosso la vistosa anomalia pressoria positiva in Groenlandia e più in generale su tutto il nord America, in blu quella altrettanto vistosa sul nord Europa, con un allungo modesto dell'anomalia sino all'Italia...

Ma non può succedere che una parte di questo freddo, visto l'enorme serbatoio di cui disporrà il vortice polare, riesca a scendere comunque verso l'Italia? Qualche carta che ci scommette c'è sempre, ma non fateci troppo affidamento: ve ne mostriamo una per domenica 12 marzo, in cui si nota un affondo da nord-ovest con foehn su Piemonte e Lombardia, e un po' di moderato maltempo tra nord-est, centro e sud, ma si tratta per ora di carte con scarsa attendibilità:

C'è anche una doppia MINACCIA: che l'anticiclone subtropicale risalga a chiudere definitivamente l'episodio e che l'azione del vortice polare si esaurisca rapidamente tornando a compattarsi e lasciando l'Italia al suo destino, la speranza invece è che riesca ancora ad incidere in modo determinante su questo esordio di primavera.