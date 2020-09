CICLONE sullo Jonio: intensi fenomeni anche a ridosso di Calabria e Sicilia e altrove?

SITUAZIONE: eccolo il "mostro" di fine estate sullo Jonio. Il mare caldo, l'insistenza di una goccia fredda in quota sulla medesima zona, ha finito per scavare una depressione anche al suolo. In questo modo navigare sul Mar Jonio in mezzo al diluvio diventerà difficile. Forti temporali infatti si abbatteranno in mare aperto, andando a coinvolgere anche la Sicilia orientale e la Calabria jonica. Guardate la sommatoria dei fenomeni attesa sino a giovedì mattina:

ALTROVE: la circolazione depressionaria risulterà blanda ma non mancherà qualche locale temporale lungo la dorsale appenninica e la fascia alpina, in un generale contesto di tempo comunque buono o discreto e piuttosto caldo.



EVOLUZIONE: il ciclone punterà la Grecia, che raggiungerà tra venerdì e sabato, portando intenso maltempo, come mostra anche la mappa seguente:

L'instabilità sul nostro Paese sarà invece limitata a qualche formazione temporalesca sulle zone interne durante le ore pomeridiane e ancora a qualche focolaio a ridosso della Sicilia e della Calabria, ma nulla di più. Per il resto prevarrà il sole con caldo moderato.



DOMENICA: una modesta flessione del campo barico favorirà annuvolamenti al nord ma con fenomeni prevalentemente concentrati a ridosso delle montagne, tempo buono invece sul resto d'Italia. Qui sotto il cavo d'onda che coinvolgerà il nord, appartenente alla depressione presente sull'ovest del Continente:

PROSSIMA SETTIMANA: viene confermato, ma attualmente ridimensionato, il cambio di circolazione previsto, con l'inserimento lento e parziale di una saccatura atlantica e qualche precipitazione tra nord ed alto-medio Tirreno nel corso della settimana, e un certo indebolimento dell'alta pressione. Seguite comunque tutti gli aggiornamenti!



OGGI: attenzione ai fenomeni violenti in mare aperto sullo Jonio, che lambiranno occasionalmente la Sicilia orientale e la Calabria jonica, bel tempo altrove ma con un po' di nuvolaglia al centro e al sud, accompagnata da locali rovesci o brevi temporali pomeridiani di breve durata all'interno e sui monti. Anche sulle Alpi occasionali rovesci pomeridiani, per il resto bel tempo. Caldo ancora moderato su tutto il Paese.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------