Ci aspettano due giornate di SEVERO MALTEMPO su alcune regioni, vediamo quali

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per capire dove sta attualmente piovendo in Italia:

Il radar mostra ancora la traccia del complesso temporale autorigenerante che ha interessato molti settori dell'alta Toscana durante la notte. Il fenomeno ora è in attenuazione e si sta spostando verso levante. Qualche pioggia la ritroviamo anche su alcuni settori del nord, per il resto il tempo si presenta asciutto. Nelle prossime ore alcune precipitazioni seguiteranno ad interessare il nord e parte del centro, mentre domani sono attese piogge intense segnatamente al nord.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 20 ottobre:

Piogge forti interverranno sulla Liguria centro-orientale, sull'alto Piemonte e l'alta Lombardia. Piogge moderate sulle pianure del nord eccetto la Romagna. Rovesci anche in Toscana, per il resto tempo asciutto e mite stante l'intervento di correnti di Scirocco.

Ecco appunto le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio che mostrano un netto divario termico tra il nord e il centro-sud:

Mentre sul nord-ovest non si supereranno i 15°, punte di 32° saranno possibili sulla Sicilia e sulla punta estrema della Calabria. Valori molto elevati anche sul medio Adriatico con punte di 27-28°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di domani, venerdi 20 ottobre:

Piogge forti su alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto e Liguria. Piogge moderate in pianura ad eccezione della Romagna. Rovesci su Toscana, alto Lazio e Umbria occidentale, piovaschi in Sardegna, per il resto asciutto e con temperature in aumento al meridione. Forti venti meridionali ovunque.

RIASSUMENDO: Il meteo di oggi e domani in Italia è caratterizzato da un forte contrasto tra il nord e il sud. Mentre al nord si registrano piogge intense e temperature basse, al sud si gode di un clima asciutto e caldo. Il radar ci mostra la traccia del temporale che ha interessato l’alta Toscana durante la notte e che ora si sta spostando verso levante. Alcune piogge persistono anche su altri settori del nord, mentre al centro-sud le correnti di Scirocco portano aria mite. Il divario termico è evidente: mentre sul nord-ovest non si superano i 15°, sulla Sicilia si raggiungono i 32°. Domani la situazione non cambierà di molto: le piogge forti continueranno a interessare il nord, soprattutto l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Triveneto e la Liguria. Al centro ci saranno rovesci su Toscana, alto Lazio e Umbria occidentale, mentre al sud resterà asciutto con temperature in aumento. Forti venti meridionali soffieranno su tutto il territorio nazionale

