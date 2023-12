Che tempo strano: PRIMAVERA in montagna, INVERNO sulle pianure! Quando ne usciremo?

L'immagine satellitare in movimento che ci propone il satellite questa mattina non ha bisogno di molti commenti:

La nostra Penisola e gran parte del Continente Europeo è sotto una gigantesca cupola di aria calda e stabile. Gli annuvolamenti sono presenti ai margini di questa isola di cielo sereno e riguardano l'Europa settentrionale e il nord Africa.

Per ciò che concerne il tempo in Italia ci sarà davvero poco da dire almeno fino a mercoledi 20 dicembre. Successivamente, l'alta pressione inizierà un po' a mollare, ma non aspettiamoci cambiamenti importanti.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 18 dicembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiato ovunque. Qualche nube solo all'estremo sud e qualche banco di nebbia sulle pianure del nord.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori complessivamente miti per il periodo, a parte i casi nebbiosi presenti sulle pianure dell'Italia settentrionale.

Poco da segnalare anche per la giornata di domani, martedi 19 dicembre. Ecco il soleggiamento previsto tra le 8 e le 16:

Nubi sparse e o velature all'estremo sud e sulle Isole, banchi di nebbia sulle pianure dell'Italia settentrionale, per il resto nessun cambiamento.

