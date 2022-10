Che tempo PAZZO: tra ROVESCI e CALDO ASSURDO per il periodo

Questa mattina vi mostriamo l'immagine da satellite che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

L'Italia è interessata da un flusso di correnti sud-occidentali nel quale è inserita una perturbazione addossata alle Alpi. Il fronte nuvoloso più che penetrare sull'Italia, tenderà a sfilare verso nord-est determinando rovesci sparsi su alcune aree del nord. Qualche frangia nuvolosa arriva anche al centro, mentre al meridione il tempo si presenta stabile.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 24 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole

Soleggiamento compromesso su gran parte del nord con rischio di rovesci su Alpi, Prealpi, alte pianure e Liguria. Scarsi i fenomeni sul restante settentrione. Poco sole anche sul Tirreno con qualche goccia di pioggia sulla Toscana, per il resto soleggiamento buono specie al sud.

Queste le temperature previste alle ore 15 di oggi in Italia:

Punte di 30-31° su Sardegna, Sicilia orientale, bassa Lucania e Foggiano. 27° su Calabria Ionica e versante adriatico, 26° sulla Romagna. Più fresco il nord-ovest e le Alpi per merito delle piogge.

Infine, questo è il soleggiamento previsto per domani, martedi 25 ottobre, sempre tra le 9 e le 16:

Ancora soleggiamento compromesso al nord e su alcune aree del centro. Rovesci tra levante ligure, alta Toscana e nord-est, in attenuazione in giornata. Soleggiamento migliore al meridione e in Sicilia. Temperature stazionarie su valori sempre esuberanti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

