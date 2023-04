Carte SHOCK: il modello europeo SPACCA! Prima il FREDDO e la NEVE, poi le piogge dall'Atlantico?

Ecco le temperature previste all'alba di mercoledì 5 aprile a 1500m sull'Italia, spiccano i -7°C sul medio Adriatico, ma il freddo si può dire che abbracci tutta la nazione.



E' l'inverno come avrebbe dovuto essere durante il suo tempo, e che invece entra in scena in aprile, quando ormai pochi se lo aspettavano. La prossima sarà una settimana dai molti colpi di scena, ma soprattutto da CAPPOTTO.

Si parte già con le Palme molto instabili al centro e al sud, la carta qui sotto è un "morbillo" unico di rovesci dalla bassa padana fino alla Sicilia:

E' il frutto di una circolazione fredda da nord-est che andrà a piazzare anche un minimo sul meridione e che resterà in nostra compagnia fino a Pasqua, andando a catturare altri vortici freddi e pilotandoli sulla nostra Penisola, specie sulle regioni centrali, come vediamo dalla mappa barica seguente:

ll vortice in ingresso mercoledì 5 aprile, oltre a determinare un ulteriore calo termico, come avrete notato dalla prima mappa, avrà l'effetto di rinnovare l'instabilità al centro e al sud e di portare rovesci nevosi sino a quote molto basse lungo la dorsale appenninica, specie marchigiana ed abruzzese:

Dopo un certo miglioramento, l'altro colpo di scena arriverebbe per la Pasqua...Il modello europeo è convinto che possa piovere anche al nord, mentre il modello americano vede piogge solo al centro e al sud, qui la carta barica oggetto del contendere:

Ecco la distribuzione dei fenomeni per domenica 9 aprile secondo il modello europeo (attendibilità ancora bassa):

La Pasquetta vedrebbe i fenomeni localizzarsi sul nord-ovest, per lasciare poi il posto ad ampie schiarite, ma la vera sorpresa arriverebbe da martedì 11 con l'avvicinamento dopo tanto tempo di fronti atlantici organizzati, come se Ulisse finalmente tornasse ad Itaca e con la presenza di quell'anticiclone sulla Scandinavia ci sarebbero finalmente i presupposti per vedere la pioggia VERA sul settentrione e sul Tirreno:

ATTENDIBILITA':

Instabilità delle Palme soprattutto al centro e al sud: 99%



Settimana di Pasqua fredda con valori sotto la media: 80%



Instabilità durante la settimana di Pasqua: intermittenti e concentrati al centro e al sud: 65%



Instabilità di Pasqua: al nord 35%, al centro e al sud 65%



Arrivo delle perturbazioni atlantiche dall'11 aprile con PIOGGE: 35%



Seguite tutti gli aggiornamenti!