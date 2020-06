CAPRICCI ATMOSFERICI di metà giugno

In bella mostra nelle immagini satellitari di questa mattina, la perturbazione che ha in parte rovinato il week-end degli italiani:

Si sta allontanando dalla nostra Penisola, anche se la sua retroguardia interessa ancora l'estremo nord-est e il versante adriatico con alcuni rovesci.

Il minimo depressionario presente ora nei pressi dell'Abruzzo ha dato filo da torcere prima al nord, poi anche al centro e parte del meridione tra sabato e domenica con temporali anche forti.

La perturbazione si sta allontanando, ma osservate come si rinnovano le condizioni instabili sull'Europa occidentale con l'invio di nuovi impulsi diretti verso l'Europa centrale e l'Italia; con queste prospettive, il tempo sulla nostra Penisola non potrà essere "a posto", anche per via della mancanza di una figura altopressoria nel Mediterraneo.

Le previsioni per oggi sono presto fatte; ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di lunedi 15 giugno:

Fatta eccezione per le coste tirreniche e liguri, le pianure del nord e le due Isole Maggiori, il tempo diverrà instabile nell'arco della giornata lungo la chiostra alpina e appenninica. Tra l'Appennino Campano e Sannita sono attesi temporali anche forti. I fenomeni potrebbero sconfinare poi lungo il versante adriatico specie tra Marche e Abruzzo.

In serata, quando si spegnerà la lampadina del sole, i temporali si attenueranno temporaneamente su quasi tutte le regioni.

Temperature ovunque su valori accettabili, addirittura fresche sotto eventuali rovesci o temporali.

Poche le novità per martedi 16 e mercoledi 17 giugno...anzi, l'instabilità potrebbe ancora crescere, ma ne parleremo nell'arco della mattinata; continuate quindi a seguirci...

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località